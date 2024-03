È stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l’unico minorenne coinvolto nello stupro di gruppo di Palermo dello scorso luglio

Martedì il giudice per l’udienza preliminare (GUP) del tribunale per i minorenni di Palermo ha condannato a otto anni e otto mesi di carcere l’unica persona minorenne tra le sette accusate di aver stuprato una ragazza di 19 anni al Foro Italico, sul lungomare della città, nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Per le altre sei persone coinvolte il processo inizierà ad aprile.

Il minorenne era stato arrestato ad agosto: inizialmente era stato affidato a una comunità, ma poi era stato trasferito all’IPM (Istituto penale per minorenni) Malaspina di Palermo per avere violato il divieto di comunicare con l’esterno pubblicando alcuni post sui social.

La scorsa estate il caso era stato molto commentato, anche per l’apparente indifferenza degli uomini coinvolti emersa dalle testimonianze, dalle intercettazioni e dalle ricostruzioni fatte grazie alle telecamere di sorveglianza.