Le partite della dodicesima giornata di Serie A

La dodicesima giornata della Serie A maschile di calcio comincia eccezionalmente di giovedì con la partita tra Genoa e Como; il motivo è che a Genova nel weekend si tiene il Rally della Lanterna, l’ultima gara della Coppa Italia Rally, e quindi a livello logistico sarebbe stato complicato avere anche la partita in città.

Il Milan, dopo aver vinto a sorpresa 3-1 in casa del Real Madrid, gioca sabato alle 18 a Cagliari, mentre sabato sera ci sarà il derby tra Juventus e Torino. La partita più importante e attesa del weekend sarà quella tra Inter e Napoli in programma domenica sera; le squadre sono rispettivamente seconda e prima in classifica, separate da un solo punto.

Giovedì 7 novembre

ore 20:45

Genoa-Como [DAZN]

Venerdì 8 novembre

ore 20:45

Lecce-Empoli [DAZN, Sky]

Sabato 9 novembre

ore 15

Venezia-Parma [DAZN]

ore 18

Cagliari-Milan [DAZN]

ore 20:45

Juventus-Torino [DAZN, Sky]

Domenica 10 novembre

ore 12:30

Atalanta-Udinese [DAZN]

ore 15

Fiorentina-Verona [DAZN]

Roma-Bologna [DAZN]

ore 18

Monza-Lazio [DAZN, Sky]

ore 20:45

Inter-Napoli [DAZN]

La classifica:

Napoli 25

Inter 24

Atalanta 22

Fiorentina 22

Lazio 22

Juventus 21

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Empoli 14

Roma 13

Verona 12

Parma 9

Como 9

Cagliari 9

Genoa 9

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8



*una partita in meno