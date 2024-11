La Roma ha esonerato l’allenatore Ivan Juric

Domenica pomeriggio la Roma ha annunciato di aver esonerato l’allenatore della sua squadra maschile di calcio, il quarantanovenne croato Ivan Juric. La notizia è arrivata dopo che la squadra aveva perso contro il Bologna nell’ultima giornata di Serie A. Al momento la Roma è 12esima in classifica: un piazzamento deludente, soprattutto dopo che in estate la società aveva investito molto per rafforzare la squadra.

Juric è il secondo allenatore esonerato in questa stagione: il primo era stato Daniele De Rossi, ex capitano della squadra, esonerato a sorpresa dopo la quarta giornata dopo alcuni risultati negativi. Juric non ha fatto molto meglio di lui: nelle otto partite di campionato ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

L’esonero di Juric era nell’aria da qualche giorno. A fine ottobre il Corriere dello Sport, quotidiano che si occupa molto di Roma e Lazio, aveva scritto che durante l’intervallo di una partita fra Fiorentina e Roma c’era stata una lite (una rissa, quasi) tra Juric e il difensore Gianluca Mancini. Nei giorni successivi altri giornali hanno raccontato di tensioni e cattivi rapporti fra Juric e alcuni giocatori.

Sin dall’esonero di De Rossi la società e la squadra sembrano trovarsi in una fase piuttosto confusionaria. E i tifosi, che negli ultimi anni avevano sempre sostenuto molto la squadra, hanno cominciato a contestare dirigenti, proprietari – la famiglia di imprenditori statunitensi Friedkin – e alcuni giocatori come il capitano Lorenzo Pellegrini.

De Rossi era stato scelto lo scorso gennaio per sostituire José Mourinho e, dopo una buona seconda parte di stagione, era stato confermato con un nuovo contratto fino al 2027. Dopo appena quattro giornate di campionato in cui la Roma aveva ottenuto tre pareggi e una sconfitta era però stato esonerato: una scelta giudicata da tifosi e commentatori come impulsiva e poco lungimirante.

Inizialmente Juric, che in Serie A aveva allenato anche Genoa, Verona e Torino, era riuscito quantomeno a riportare la Roma alla vittoria, facendo 6 punti contro Udinese e Venezia. Poi però la squadra ha perso tre delle successive cinque partite. Ora la Roma potrebbe provare a richiamare De Rossi, che è ancora sotto contratto, anche perché assumere un nuovo allenatore vorrebbe dire che la famiglia Friedkin dovrebbe pagare lo stipendio a tre allenatori contemporaneamente. Tra i possibili sostituti nuovi, invece, secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe arrivare il portoghese Paulo Sousa, che in Italia ha già allenato Fiorentina e Salernitana, oltre ad aver giocato per Juventus, Inter e Parma.

