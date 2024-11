La polizia spagnola ha sequestrato 13 tonnellate di cocaina nel porto di Algeciras

In Spagna la polizia e il servizio di vigilanza delle dogane hanno sequestrato 13 tonnellate di cocaina che erano nascoste in un container proveniente dall’Ecuador in cui era stato spedito un carico di banane. La cocaina è stata scoperta lo scorso 14 ottobre nel porto di Algeciras, nel sud del paese. Il ministero dell’Interno spagnolo ha detto che solo in un’altra occasione in Europa era stata sequestrata una quantità di cocaina maggiore di questa – era successo lo scorso anno in Germania. In relazione al sequestro la polizia spagnola ha perquisito in cinque diverse occasioni delle abitazioni e degli uffici a Madrid e ad Alicante. Una donna è stata arrestata e due persone, dirigenti dell’azienda importatrice di frutta a cui era destinato il container, sono ricercate. Il container proveniva dal porto di Guayaquil.

Ogni anno in Europa vengono sequestrate centinaia di tonnellate di cocaina e altre droghe illegali, secondo l’European Drug Report.