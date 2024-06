In Germania sono state sequestrate decine di tonnellate di cocaina, per un valore stimato di diversi miliardi di euro

In Germania sono state scoperte e sequestrate «decine di tonnellate di cocaina», pari a un valore stimato di «diversi miliardi di euro»: lo hanno comunicato venerdì l’ufficio per le indagini criminali dello stato tedesco del Baden-Württemberg, l’ufficio per le indagini doganali di Stoccarda e la procura di Düsseldorf, definendola una quantità record. Secondo fonti doganali citate dal quotidiano tedesco Bild, si tratterebbe di 35 tonnellate di cocaina, pari a circa tre miliardi di euro. Le autorità tedesche non hanno fornito ulteriori dettagli, ma sui media tedeschi se ne parla come del sequestro più grande mai avvenuto nel paese.

La maggior parte della cocaina era stata trovata nel 2023 al porto di Amburgo, nel nord-ovest della Germania, e stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa tedesca DPA proveniva dal Sud America: nell’ambito delle indagini sono state ordinate perquisizioni in diversi stati tedeschi, che hanno poi portato a sette mandati d’arresto.

Amburgo è il porto più grande d’Europa e uno dei punti principali per l’ingresso della cocaina nei paesi europei. Secondo un rapporto dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) la cocaina è la sostanza illegale più consumata in Europa dopo la cannabis, e nel 2022 i paesi europei hanno sequestrato complessivamente 323 tonnellate di cocaina, in particolare in Belgio, Spagna e Paesi Bassi. Nel 2023 la Spagna aveva dato notizia del più grande sequestro di cocaina in una singola spedizione: 9,5 tonnellate nascoste in un carico di banane provenienti dall’Ecuador.

