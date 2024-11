Gadget e outfit elettorali che non sono passati inosservati

Come per ogni elezione presidenziale, in questi mesi di campagna elettorale gli elettori e le elettrici statunitensi hanno dimostrato il proprio sostegno per i candidati Kamala Harris (Democratica) e Donald Trump (Repubblicano) attraverso un’estetica bizzarra e piuttosto eccentrica. C’è chi ha sfoggiato i soliti tormentoni (magliette, cappelli e spille personalizzate), chi ha preferito soluzioni più fantasiose (scarpe e calzini che raffigurano i volti dei candidati) e chi ha voluto esagerare, realizzando scatole di sigari personalizzate o indossando maglioncini ricamati appositamente per l’occasione. Abbiamo raccolto le foto di alcuni outfit e gadget notevoli.

Intanto il Post sta seguendo tutte le notizie sulle elezioni, man mano che arrivano, in questo liveblog.

– Leggi anche: I cartelli elettorali nei giardini degli Stati Uniti