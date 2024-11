L’ultimo Gran Premio di MotoGP della stagione si correrà a Barcellona invece che a Valencia

L’ultimo weekend di gare della stagione del Motomondiale, in programma tra il 15 e il 17 novembre e inizialmente previsto a Valencia, si correrà sempre negli stessi giorni ma a Barcellona. La settimana scorsa la Federazione Internazionale di Motociclismo aveva stabilito che il Gran Premio non si sarebbe tenuto a Valencia a causa delle disastrose alluvioni che hanno causato gravi danni (anche al circuito su cui si sarebbero disputate le gare) e oltre 200 morti accertati.

«Barcellona rappresenta l’opzione più agevole per gli appassionati che stavano già pianificando di partecipare al finale di stagione della MotoGP», hanno scritto gli organizzatori, nonostante in questi giorni ci siano state inondazioni e allagamenti anche in Catalogna, la regione di cui fa parte Barcellona (meno intense rispetto a quelle della zona di Valencia).

Per quanto riguarda la MotoGP, la principale classe di corsa, il Mondiale si deciderà proprio nell’ultimo Gran Premio: il pilota spagnolo Jorge Martín parte con un vantaggio di 24 punti su Francesco Bagnaia, che per confermarsi campione del mondo per il terzo anno consecutivo dovrà vincere sia la sprint race sia la gara e sperare che Martín non ottenga punti nella sprint race e non arrivi almeno terzo in gara. Sarà la seconda volta in stagione che si correrà a Barcellona, sul circuito di Montmeló: nella gara del 26 maggio, quella prevista dal calendario, vinse proprio Bagnaia.