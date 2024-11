L’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini per i pagamenti in scadenza a fine ottobre per un malfunzionamento del Sistema F24 telematico

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini dei pagamenti in scadenza a fine ottobre per via di un malfunzionamento del Sistema F24 telematico, gestito da Sogei. L’azienda ha fatto sapere che dalle 12:48 del 29 ottobre alle 9:56 del 30 ottobre c’era stata «un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici», a causa della quale i pagamenti inseriti nel sistema non era andati a buon fine.

L’Agenzia delle Entrate, con il parere favorevole del Garante del contribuente, ha quindi stabilito il 31 ottobre la proroga per irregolare funzionamento: in un comunicato, specifica che i pagamenti delle imposte e delle tasse a favore dell’erario «scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento», quindi fino al 10 novembre. Sogei ha detto che il malfunzionamento non ha riguardato gli altri servizi online dell’Agenzia delle Entrate.