È morta l’attrice Teri Garr

L’attrice e cantante statunitense Teri Garr, nota soprattutto per il ruolo di Inga nella celebre commedia Frankenstein Junior (1974) e quello dell’amante di Dustin Hoffman in Tootsie (1982), per cui fu candidata agli Oscar, è morta martedì a Los Angeles. La sua addetta stampa, Heidi Schaeffer, ha detto che la sua morte è stata causata da complicazioni legate alla sclerosi multipla, malattia di cui soffriva da tempo. Aveva 79 anni.

Nata in Ohio, Terry Ann Garr (in arte Teri Garr) crebbe a Los Angeles e poi si trasferì a New York per studiare recitazione. Cominciò la sua carriera come ballerina e nei primi anni Sessanta ottenne piccoli ruoli da attrice in alcune sitcom e serie tv, tra cui l’Andy Griffith Show e Star Trek. Tra gli anni Settanta e Novanta recitò in decine di serie tv e film, lavorando con alcuni dei registi più apprezzati di sempre.

Il suo primo ruolo rilevante al cinema fu nel film del 1968 Sogni perduti, scritto da Jack Nicholson, e sei anni dopo Francis Ford Coppola la volle per La conversazione, con Gene Hackman. Grazie alle sue doti comiche, sempre nel 1974 recitò nella commedia di Mel Brooks per cui è arcinota, in cui interpretava l’assistente del dottor Frankenstein («Frankenstin!»).

Nel 1981 lavorò di nuovo con Coppola per Un sogno lungo un giorno mentre la sua interpretazione in Tootsie, una delle commedie più riuscite della storia del cinema statunitense, le valse una candidatura come miglior attrice non protagonista agli Oscar del 1983. Recitò anche in Fuori orario di Martin Scorsese, in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e nel film I protagonisti di Robert Altman, così come in tre episodi di Friends, in cui interpretava la madre di Phoebe.

Dalla seconda metà degli anni Novanta la sua carriera cominciò a rallentare. Nel 2002 parlò pubblicamente della sua malattia, che le era stata diagnosticata nel 1999 dopo più di quindici anni di sintomi e indagini mediche; nel 2006 ebbe un aneurisma che la fece finire in coma per una settimana, e alla fine si riprese.

Oltre che fare l’attrice, Garr cantò nel programma televisivo degli anni Settanta The Sonny and Cher Show, presentò il Saturday Night Live tre volte e partecipò di frequente sia al Tonight Show di Johnny Carson che al noto Late Night condotto da David Letterman.

– Leggi anche: «Quale gobba?»