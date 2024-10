Mario Balotelli tornerà a giocare in Serie A

Mario Balotelli, uno dei calciatori italiani più famosi e discussi fra quelli in attività, tornerà a giocare nella Serie A maschile di calcio: è stato infatti comprato dal Genoa, che lo ha assunto dopo qualche mese di inattività. Era dal 2020 che Balotelli non giocava per una squadra di Serie A: in quel caso fu il Brescia.

A meno di sorprese quello col Genoa sarà l’ultimo contratto importante della carriera di Balotelli, che da giovane era considerato uno dei più talentuosi calciatori italiani di sempre. Ha compiuto da poco 34 anni e viene ormai da parecchie stagioni deludenti passate in campionati stranieri non esattamente di prima fascia. La scorsa stagione per esempio l’ha conclusa nell’Adana Demirspor, una squadra di metà classifica della Serie A turca, con cui ha segnato 7 gol in 16 partite (ha saltato una ventina di partite per via di un infortunio al ginocchio). Da diversi mesi nelle sue dichiarazioni pubbliche Balotelli sosteneva di potere ancora giocare ad alti livelli, anche nella Serie A italiana.

Nella sua carriera ormai piuttosto lunga Balotelli ha giocato in moltissime squadre di alto livello fra cui Manchester City, Liverpool, Milan (di cui è tifoso fin da bambino), Inter e Olympique Marsiglia. Il suo periodo migliore risale ormai a una dozzina di anni fa, quando fu decisivo per la vittoria della Premier League del Manchester City allora allenato da Roberto Mancini. Nello stesso periodo segnò una storica doppietta alla Germania nella semifinale degli Europei del 2012, in una delle partite di più alto livello mai giocate dalla Nazionale italiana.

Nel corso della sua carriera Balotelli ha avuto un rapporto molto conflittuale con i giornali e l’opinione pubblica italiana, di cui ha spesso criticato l’approccio discriminatorio nei suoi confronti (Balotelli è nato a Palermo da genitori ghanesi). Anche nella sua ultima esperienza in Serie A venne insultato con pesanti cori razzisti durante una partita fra Brescia e Hellas Verona.

Il Genoa ha acquistato Balotelli dopo una lunga serie di infortuni ai suoi giocatori offensivi: all’ultima partita in attacco ha dovuto far giocare un centrocampista, il norvegese Morten Thorsby. Al momento il Genoa è terzultimo in classifica. I problemi della squadra però non riguardano soltanto l’aspetto sportivo: la società che lo aveva acquistato nel 2021 con grandi ambizioni e promesse di investimenti è poi fallita, lasciando il Genoa in mano ai suoi creditori, i quali stanno cercando possibili acquirenti.