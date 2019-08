Mario Balotelli giocherà in Serie A con il Brescia

Il Brescia ha ingaggiato Mario Balotelli, l’ex centravanti di Inter, Milan e della Nazionale italiana, con un contratto della durata di tre anni. Balotelli ritornerà quindi a giocare in Italia dopo le tre stagioni passate in Francia tra Nizza e Marsiglia. Il Brescia è anche la squadra della città in cui è cresciuto: la casa della famiglia Balotelli, a cui venne dato in adozione da bambino, è a Concesio, non lontano dal centro. Balotelli è il rinforzo principale del Brescia di Massimo Cellino, che ha investito su di lui per un ritorno competitivo in Serie A dopo otto anni di attesa. Sarà allenato da Eugenio Corini, ex centrocampista bresciano di Chievo e Palermo.

Gli anni in Francia di Balotelli sono stati altalenanti ma caratterizzati tuttavia da un lieve miglioramento delle prestazioni, sia nella costanza che nella qualità. Nelle prime due stagioni al Nizza segnò 15 e 18 gol e fu determinante nei buoni risultati ottenuti dalla squadra in campionato. Lo scorso gennaio, tuttavia, ha risolto il contratto e si è trasferito al Marsiglia, squadra con la quale negli ultimi mesi di stagione ha giocato una quindicina di partite segnando 8 gol. La sua ultima presenza in Nazionale risale a quasi un anno fa, in occasione della partita di Nations League tra Italia e Polonia. Il suo ritorno al Brescia potrà essergli d’aiuto nel riottenere un posto tra i convocati di Roberto Mancini in vista degli Europei del 2020.