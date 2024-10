È morto a 67 anni Paolo Griseri, giornalista ed ex vicedirettore della Stampa

Giovedì è morto a Torino Paolo Griseri, editorialista ed ex vicedirettore del quotidiano La Stampa: aveva 67 anni. Aveva iniziato a lavorare come giornalista per Il Manifesto negli anni Ottanta e nel 2000 era andato a Repubblica, dove aveva lavorato per molti anni prima di passare alla Stampa nel 2020. Nella sua carriera si era occupato sia di notizie italiane che estere, specializzandosi nei temi di economia e lavoro, con una particolare attenzione alle vicende e la storia della grossa azienda automobilistica Fiat, che ora fa parte del gruppo Stellantis, su cui aveva scritto anche due libri. Moltissimi suoi articoli avevano anche riguardato anche la città di Torino e i suoi cambiamenti. Era sposato con Stefania Aloia, attuale vicedirettrice della Stampa.