Tre giornalisti sono stati uccisi in un attacco israeliano nel sud del Libano

L’agenzia statale libanese ha detto che tre giornalisti sono stati uccisi in un attacco israeliano sul distretto di Hasbaya, nel sud est del Libano, dove alloggiano giornalisti sul campo di vari organi di stampa. Sono il cameraman Ghassan Najar e il tecnico Mohammed Rida, dell’emittente con base a Beirut Al-Mayadeen TV, e il cameraman Wissam Qassim, dell’emittente Al-Manar TV, controllata da Hezbollah. Associated Press riporta che l’esercito israeliano non ha dato nessun avvertimento prima di attaccare il complesso, e non ha commentato l’accaduto.

Molti dei giornalisti che ora si trovano nel distretto di Hasbaya si sono spostati lì dalla vicina città di Marjayoun, che nelle ultime settimane era stata colpita da diversi attacchi israeliani. Dall’ottobre dell’anno scorso sono stati uccisi diversi giornalisti sul confine tra Libano e Israele: a ottobre 2023 il cameraman di Reuters Issam Abdallah era stato ucciso in un bombardamento in cui erano stati feriti anche altri giornalisti dell’agenzia francese Agence France-Presse e dell’emittente qatariota Al Jazeera; un mese dopo due giornalisti di Al-Mayadeen erano stati uccisi in un attacco israeliano con un drone.