Cose nuove con l’app del Post

L’ultimo aggiornamento dell’app del Post, che abbiamo pubblicato nelle ultime settimane e che ora è disponibile per tutti su App Store e su Google Play, rende disponibili alcune nuove funzioni che ci aveva spesso chiesto chi la usa ogni giorno, l’app.

Per prima cosa, come in tanti hanno già notato, la nuova versione dell’app la rende compatibile con CarPlay e con Android Auto: se usate l’app del Post per ascoltare i podcast mentre viaggiate in auto (ma anche se state fermi parcheggiati) ora potete controllarla più comodamente tramite i sistemi di riproduzione di bordo. E poi la nuova versione dell’app permette di ascoltare gli episodi di un podcast “a cascata”: al termine dell’ascolto di un episodio, fa partire automaticamente l’episodio successivo dello stesso podcast. Infine abbiamo aggiunto il cosiddetto “sleep mode”: quello che permette di programmare lo spegnimento automatico dell’app dopo un certo tempo e che è usato di solito da chi ascolta i podcast prima di addormentarsi (lo trovate segnalato da un’icona a forma di luna).

Dietro a queste nuove funzioni, però, c’è un app che è stata rifatta del tutto: per funzionare meglio e perché possa evolvere più facilmente per accogliere altre nuove funzioni o progetti che ancora non abbiamo pensato. È un lavoro che non è ancora terminato, quello di “ricostruzione” dell’app. Come succede spesso, le cose nuove vanno provate e aggiustate: lo stiamo facendo, a partire da quello che ci segnalate e dai suggerimenti che ci mandate e di cui vi ringraziamo.

L’app del Post si può scaricare sui telefoni Apple o Android, e permette di leggere tutti gli articoli e ascoltare i podcast, mettendo da parte i contenuti che si apprezzano di più e con la possibilità di scaricare i podcast per ascoltarli offline. Sull’app del Post, inoltre, si possono ascoltare i podcast dedicati ad abbonate e abbonati, Morning, Tienimi Bordone e Altre Indagini. Chi ha già l’app installata può verificare di avere l’ultima versione disponibile controllando sull’app store che utilizza: lì, in caso di aggiornamenti disponibili, troverà il tasto per scaricarli e aggiornare l’app. Quello fatelo parcheggiati.