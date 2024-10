In Spagna sono stati arrestati due uomini accusati di avere avuto un ruolo nell’attacco alla tv pubblica dell’Ecuador di gennaio

La polizia dell’Ecuador ha detto che due uomini che sono accusati di avere avuto un ruolo nell’attacco alla tv pubblica ecuadoriana TC Televisión di gennaio sono stati arrestati in Spagna, dove si trovavano con documenti falsi. I due uomini sono il capo dell’organizzazione criminale “Los Tiguerones”, William Alcivar detto “Comandante Willy”, e suo fratello Alex, detto “Ronco”. Sono stati arrestati a Segur de Calafell, una piccola città in Catalogna.

L’attacco agli studi della TC Televisión di Guayaquil era avvenuto lo scorso 9 gennaio: un gruppo di 13 uomini armati aveva interrotto un programma che era trasmesso in diretta, prendendo in ostaggio diversi dipendenti della rete televisiva. Le telecamere avevano continuato a trasmettere quello che stava succedendo per circa venti minuti; dopo circa due ore ore gli uomini armati erano stati arrestati. Nei giorni precedenti all’attacco il capo di un’altra grossa organizzazione criminale era evaso, dopodiché sia nelle carceri che nelle città ecuadoriane c’erano state delle rivolte violente: il governo aveva dichiarato lo stato d’emergenza e definito “organizzazioni terroristiche” 22 gruppi criminali, tra cui Los Tiguerones.

I fratelli Alcivar sono anche accusati di aver commesso vari omicidi, tra cui quello di un procuratore che stava indagando su di loro.