Come non perdersi la diretta del Post sulle elezioni americane

Martedì 5 novembre negli Stati Uniti si voterà per le elezioni presidenziali e il Post seguirà il voto con una diretta video dalla sera del 5 fino alla mattina del giorno dopo. Sarà una notte di notizie e di spiegazioni, ma anche una diretta con cui proveremo a tenervi svegli e interessati. Ci Saranno Francesco Costa, Matteo Bordone, Laura Loguercio, Alessandra Pellegrini De Luca, Valerio Clari, Luca Misculin ed Eugenio Cau. E ci saranno tante altre persone della redazione del Post (quelle che hanno abbastanza resistenza per fare tutta la notte).

La diretta comincerà alle 22.30 di martedì 5 novembre sul sito del Post e su YouTube e chi voglia essere sicuro di non perdersi l’inizio ha la possibilità di ricevere un avviso da parte del Post, quel giorno, iscrivendosi al servizio di notifiche “Novità dal Post”: potete farlo dal modulo che trovate questa pagina, oppure dalla vostra area personale sul sito del Post. Se qui sotto non vedete nessun modulo, non preoccupatevi: significa che siete già iscritti alle notifiche sulle novità del Post.

In questo caso, l’avviso che manderemo servirà per ricordarvi l’inizio della diretta sulle elezioni USA, ma sporadicamente vi scriveremo anche per avvisarvi di altre dirette, dei nostri liveblog e di altre novità importanti sulle cose che facciamo (con parsimonia, promesso). Per ricevere gli avvisi sul vostro telefono vi servirà anche avere scaricato l’app del Post.

Potete anche aprire direttamente l’app, cliccare su “Gestisci le notifiche” e attivare quelle relative a “Novità del Post” – insieme a quelle dei podcast che seguite: