Le forti piogge stanno facendo grossi danni anche in Sicilia

Tra venerdì e sabato forti piogge hanno colpito diverse zone della Sicilia orientale, allagando le strade e causando grossi danni alle infrastrutture e disagi per gli abitanti. Vicino a Licata, in provincia di Agrigento, è esondato il fiume Salso: gli abitanti stanno lasciando le proprie case e alcuni sono saliti sui tetti in attesa dell’arrivo dei soccorsi, organizzati dalla protezione civile.

Ci sono danni anche nel borgo di Ginostra, sull’isola di Stromboli e in provincia di Messina: le piogge hanno causato delle frane, e fango e detriti hanno raggiunto il centro abitato entrando anche in alcune case e attività commerciali. Le frane hanno interrotto la linea elettrica tranciando alcuni cavi, e sono in corso gli interventi di riparazione.

Nella località di Stromboli, sul lato opposto dell’isola rispetto a Ginostra, è esondato il torrente San Bartolo, causando allagamenti.

A Catania la pioggia ha allagato via Etnea, nel centro storico, trasportando via alcune auto e moto parcheggiate. I vigili del fuoco stanno facendo decine di interventi di soccorso: in alcuni casi sono intervenuti anche i sommozzatori, per aiutare degli automobilisti rimasti bloccati all’interno delle loro vetture. Alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare all’aeroporto della città sono stati dirottati verso Palermo. Sabato pomeriggio la situazione sta migliorando, e almeno alcuni tratti di via Etnea sono tornati agibili.

Le piogge erano previste. Venerdì la protezione civile aveva diramato l’allerta arancione, e un’ordinanza del sindaco Enrico Trantino aveva disposto la chiusura di scuole, parchi, giardini e altri luoghi pubblici per la giornata di sabato.

Da più di un anno e mezzo la Sicilia fa i conti con la siccità, che insieme alla scarsa manutenzione delle infrastrutture per la distribuzione dell’acqua sta causando una grave crisi idrica: i laghi artificiali sono vuoti, agricoltori e allevatori faticano a irrigare i campi o a dare da mangiare agli animali, e molte città stanno razionando l’acqua.

Il terreno inaridito fatica ad assorbire l’acqua, specialmente quando cade in quantità considerevoli e in brevi periodi di tempo. Solitamente questo squilibrio aggrava i danni causati dalle alluvioni, oltre alla rottura degli argini di fiumi e torrenti, che ha a che fare con le strutture di contenimento dei corsi d’acqua.