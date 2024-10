Nella Striscia di Gaza almeno 15 persone sono state uccise in un altro attacco israeliano su una scuola usata come rifugio dagli sfollati

L’agenzia di Protezione civile della Striscia di Gaza, gestita da Hamas, ha detto che nella notte fra domenica e lunedì almeno 15 persone sono state uccise e oltre 50 ferite da un attacco di artiglieria israeliano su una scuola usata come rifugio per gli sfollati a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha detto di stare analizzando i rapporti sui fatti. In passato ha ripetutamente attaccato strutture del genere, spesso uccidendo decine di persone, dicendo che vengono usate come basi operative da Hamas. Il gruppo palestinese ha negato di usare le strutture civili come basi.

Poco dopo un bombardamento israeliano ha causato un incendio in un accampamento di tende per sfollati nel cortile di un ospedale a Deir al Balah, sempre nel centro della Striscia di Gaza: almeno 4 persone sono state uccise e decine sono state ferite. Al momento dell’attacco l’ospedale stava ricevendo decine di feriti dell’attacco a Nuseirat, poco distante.

