La linea 4 della metropolitana di Milano, infine

Oggi alle 13:30 verrà inaugurata l’intera linea della metropolitana M4 di Milano che attraversa la città da sud ovest a est, dal capolinea dell’aeroporto di Linate (a est) al capolinea della fermata san Cristoforo (a sud-ovest). Finora era stata aperta solo metà della linea, che da San Babila (in centro) arrivava fino all’aeroporto di Linate. È un evento molto atteso, dal momento che questo progetto è partito più di dieci anni fa e che la sua costruzione ha richiesto molto più tempo del previsto, tra rinvii e ritardi.

Per l’occasione in tutta la città si terranno eventi e spettacoli gratuiti nei teatri, nei cinema, per le strade e anche nelle stazioni della metro. In realtà molte stazioni sono ancora in costruzione, ma il comune ha deciso di aprirle comunque, un po’ perché le scale per entrare e uscire sono pronte e un po’ perché le date sull’inaugurazione definitiva continuavano a essere posticipate e cominciavano a essere poco credibili.

La M4, detta anche “la blu” (dopo la rossa, la verde e la gialla) per via del colore della sua segnaletica, è la quinta metropolitana costruita a Milano (esiste già una “M5”, la lilla, che fu progettata dopo ma completata prima, nel 2015). Attraversa parti della città che finora erano servite solo da mezzi di superficie come bus e tram, ma trattandosi di zone centrali frequentate ogni giorno da migliaia di persone – e che quindi spesso sono congestionate dal traffico nelle ore di entrata e di uscita da scuola e dal lavoro – è stato deciso di costruire una nuova linea sotterranea.

L’idea iniziale era di aprire le prime stazioni in tempo per l’Expo del 2015, ma i cantieri vennero continuamente rimandati: anche se il progetto risale alla fine degli anni 90 (inizialmente si chiamava linea azzurra), il primo tratto tra l’aeroporto di Linate e la stazione del passante ferroviario di Milano Dateo è stato inaugurato solo nel 2022.

La metropolitana percorre una tratta lunga 15 chilometri, ha 21 stazioni ed è stata pensata per portare 86 milioni di passeggeri all’anno. In tutto i treni per la linea sono 47, 40 che viaggiano regolarmente e 7 di scorta.

La M4, costruita dall’azienda Webuild, ha avuto costi di realizzazione molto contenuti, tra i più bassi in Italia e non solo: secondo gli ultimi dati diffusi è costata circa 2,3 miliardi di euro, con un costo per chilometro attorno ai 130 milioni di euro. Per fare un paragone, la metro C di Roma è costata 330 milioni di euro al chilometro e la metro A circa 380. La tratta centrale della linea 1 di Napoli arrivò invece a costare 480 milioni, ma all’estero ci sono anche tratti più costosi: a New York e a Londra alcuni tratti costruiti di recente sono arrivati a costare alcuni miliardi di euro al chilometro.

Le stazioni sono state realizzate prevalentemente con l’utilizzo di una Tbm – tunnel boring machine – quella che in gergo viene chiamata “talpa meccanica”, ovvero una gigantesca macchina per scavare i tunnel da sottoterra. È un metodo considerato meno costoso rispetto a quello che viene utilizzato di solito, che è stato invece impiegato per realizzare le stazioni della M1 e della M2, ovvero il “cut and cover”. Quest’ultima modalità crea molti più disagi per la circolazione perché, come suggerisce il nome (che tradotto significa taglia e copri), consiste nell’aprire un buco nella strada, scavare dall’alto e poi richiudere il tutto.

L’uso della Tunnel boring machine è stato essenziale per scavare tunnel in alcune zone del centro città: è una modalità meno invadente e non richiede l’apertura di cantieri che invece servono per il sistema cut and cover, usato per esempio nelle aree periferiche dove ci sono spazi adeguati, meno monumenti, e dove è più facile deviare il traffico. Per tagliare i costi, il design delle stazioni è stato mantenuto molto semplice e in alcuni casi è stata utilizzata una “talpa meccanica” più grande, in modo da ricavare direttamente dallo scavo per il tunnel anche lo spazio per le banchine.

La M4 è la seconda linea leggera di Milano, dopo la M5, ovvero una linea creata per portare meno persone, con vagoni più piccoli rispetto alle linee M1, M2 e M3. È anche una metropolitana ad “automatismo integrale”: ha infatti i sistemi tecnologici delle altre linee, ma consuma meno energia ed è dotata di un sistema di guida autonoma senza conducente, con una tecnologia per il controllo intelligente del traffico che dovrebbe garantire ai passeggeri standard di sicurezza più alti. Sempre per una questione di sicurezza, le porte delle carrozze si aprono solamente alla fermata dei treni, mentre la banchina per la salita e discesa dei passeggeri è completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento.

Oltre ai ritardi, la costruzione della linea ha causato una piccola crisi diplomatica dovuta a un errore: alla fermata di Santa Sofia è stata aggiunta per sbaglio anche la scritta “Università Bocconi”, nonostante la fermata sia più vicina all’università Statale (17 minuti a piedi contro 10). Il comune ha spiegato che si è trattato di un errore, infatti nelle ultime settimane la scritta (che si trovava all’esterno della fermata e non all’interno, come avrebbe dovuto essere, per indicare l’uscita da prendere per andare nella direzione dell’università Bocconi) è stata coperta da uno scotch blu: i cartelli verranno presto sostituiti.