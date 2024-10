Almeno 20 persone sono state uccise da una banda criminale che ha attaccato una città ad Haiti

Almeno 20 persone sono state uccise da una banda criminale che giovedì ha attaccato Pont-Sondé, una piccola città ad Haiti (stato che occupa una parte dell’isola di Hispaniola, nei Caraibi) circa 70 chilometri a nord-ovest dalla capitale Port-au-Prince. Secondo i media locali ci sono almeno 50 feriti, e il numero dei morti potrebbe salire nelle prossime ore. La banda criminale che ha attaccato la città si chiama Gran Grif, ed è nota per essere una delle più violente di Haiti.

Le bande criminali sono attive nel paese da anni e spesso in passato hanno collaborato con i politici locali per ottenere armi e libertà di azione per le loro attività criminali. Da mesi una potente alleanza di bande criminali si scontra molto violentemente con le forze dell’ordine nella capitale, e ha causato fra le altre cose la sostituzione del presidente Ariel Henry.