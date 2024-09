Le partite della sesta giornata di Serie A

La sesta giornata della Serie A maschile di calcio comincia venerdì 27 settembre a San Siro con la partita tra Milan e Lecce: dopo la vittoria contro il Venezia e quella nel derby contro l’Inter, vincendo di nuovo il Milan potrebbe portarsi momentaneamente al primo posto a pari merito col Torino, in attesa delle avversarie. Sabato giocheranno l’Inter, alle 15 in casa dell’Udinese, e la Juventus, alle 18 in casa del Genoa, mentre la sera ci sarà Bologna-Atalanta: entrambe le squadre saranno impegnate poi in settimana in Champions League. Domenica alle 12:30 il Torino gioca in casa contro la Lazio per provare a rimanere primo in classifica e invece domenica sera il Napoli, che giovedì sera ha vinto 5-0 in Coppa Italia contro il Palermo, affronta il Monza.

Venerdì 27 settembre

ore 20:45

Milan-Lecce [Dazn, Sky]

Sabato 28 settembre

ore 15

Udinese-Inter [Dazn]

ore 18

Genoa-Juventus [Dazn]

ore 20:45

Bologna-Atalanta [Dazn, Sky]

Domenica 29 settembre

ore 12:30

Torino-Lazio [Dazn]

ore 15

Como-Verona [Dazn]

Roma-Venezia [Dazn]

ore 18

Empoli-Fiorentina [Dazn, Sky]

ore 20:45

Napoli-Monza [Dazn]

Lunedì 30 settembre

ore 20:45

Parma-Cagliari [Dazn]

La classifica:

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Milan 8

Lazio 7

Verona 6

Roma 6

Atalanta 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Genoa 5

Parma 5

Como 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2