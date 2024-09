Il sindaco di New York è stato incriminato per reati federali

Il sindaco di New York Eric Adams è stato incriminato per reati federali: la procura federale della città non ha ancora reso nota la natura delle accuse, ma dovrebbe farlo nella giornata di giovedì. Inizialmente l’incriminazione di Adams era stata comunicata da diverse fonti giudiziarie a gran parte dei principali giornali statunitensi; poi nella serata di mercoledì Adams ha pubblicato un messaggio video in cui ha parlato della accuse nei suoi confronti dicendo: «Credo che il governo federale intenda accusarmi di crimini federali. Se è così, queste accuse saranno del tutto false, basate su bugie».

Adams ha 64 anni, è del Partito Democratico, ed è sindaco di New York dal 2022 (il secondo afroamericano nella storia della città dopo David Dinkins, che fu sindaco fra il 1990 e il 1993). In precedenza era stato per molti anni poliziotto e presidente del distretto di Brooklyn.

L’incriminazione nei suoi confronti parte da un’indagine federale durata mesi che, stando a quanto riferiscono le fonti giudiziarie sentite dai giornali statunitensi, riguarderebbe possibili legami di Adams con funzionari e uomini d’affari turchi e alcune donazioni ricevute per la sua campagna elettorale a sindaco della città.

Il video pubblicato mercoledì sera da Adams dopo la notizia della sua incriminazione

L’indagine era cominciata nel 2021, nel pieno della campagna elettorale, e si era concentrata sia sulle possibili donazioni straniere, sia sul fatto che Adams potesse aver fatto pressione sulla dirigenza dei vigili del fuoco per approvare l’occupazione di un palazzo da parte del consolato turco, nonostante i problemi di sicurezza.

Era rimasta segreta fino allo scorso anno, quando l’FBI – l’agenzia investigativa della polizia federale statunitense – aveva condotto una perquisizione a casa di Brianna Suggs, responsabile della raccolta fondi per la campagna di Adams, che però non era stata accusata di nessun crimine. Pochi giorni dopo, nell’ambito della stessa indagine, l’FBI aveva anche sequestrato il telefono di Adams per esaminare le sue comunicazioni.

Nelle ultime settimane sono stati sottoposti a perquisizioni e a sequestri dei loro telefoni diversi componenti dell’amministrazione di Adams: tra questi c’è anche Edward Caban, commissario di polizia del dipartimento di New York, che si era dimesso pochi giorni fa.