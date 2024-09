Vincere un torneo di tennis da 777esimo del ranking

Martedì 24 settembre il tennista croato Marin Cilic, 35 anni, ha vinto l’ATP 250 di Hangzhou, in Cina, uno dei tornei del principale circuito di tennis professionistico. È stata una vittoria particolare perché Cilic – che in anni passati è stato uno dei migliori tennisti della sua generazione – negli ultimi due anni aveva giocato pochissimo e per questo era sceso al numero 777 del ranking ATP: non era mai successo che un tennista con una posizione così bassa nella classifica riuscisse a vincere un torneo. Il record precedente apparteneva all’australiano Lleyton Hewitt, che nel 1998 vinse il torneo di Adelaide quando era 550esimo nel ranking.

Per accedere al torneo di Hangzhou Cilic aveva ricevuto una wild card, cioè una sorta di permesso speciale concesso dagli organizzatori per farlo giocare nonostante non avesse un ranking sufficiente per farlo (a ogni torneo ATP vengono ammessi i giocatori che decidono di iscriversi in ordine di ranking, dal più alto in classifica a scendere). Cilic in finale ha battuto il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 7-6, 7-6, grazie anche ai 18 ace, cioè servizi che procurano un punto diretto senza che l’avversario riesca a toccare la pallina (il servizio è uno dei fondamentali in cui storicamente il croato eccelle).

La vittoria di Cilic è sorprendente se si considera la sua posizione di classifica e i gravi infortuni che ha avuto negli ultimi due anni (è stato operato due volte), ma non se si guarda al passato e al talento del giocatore. Prima di ieri, Cilic aveva già vinto 20 tornei ATP, tra i quali uno del Grande Slam, i più ambiti e prestigiosi del tennis professionistico: gli US Open del 2014. Oltre agli US Open, il tennista croato giocò anche altre due finali Slam: Wimbledon nel 2017, perdendo 3 set a 0 contro Roger Federer, e Australian Open 2018, perdendo sempre contro Federer ma 3 set a 2.

La sua miglior posizione nel ranking la raggiunse nel 2018, quando fu il numero 3 del mondo. Quest’anno è sceso fino al 777 perché di fatto da gennaio del 2023 ha giocato pochissimo, quindi non ha “difeso” – come si dice in gergo – i punti guadagnati nell’anno precedente (per non perdere posizioni nel ranking bisogna andare bene soprattutto nei tornei nei quali si è andati bene l’anno precedente). Proprio per il funzionamento del ranking, quando si hanno pochi punti è facile risalire velocemente in classifica; con la vittoria ad Hangzhou, Cilic è salito alla posizione 212, dalla quale comunque gli serviranno altre wild card per giocare i prossimi tornei ATP.