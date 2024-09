È morta la conduttrice televisiva Paola Marella, nota soprattutto per i programmi sulle case

È morta a 61 anni Paola Marella, architetta e conduttrice televisiva diventata nota soprattutto per programmi su Real Time come Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente. Nata a Milano nel 1963, Marella è stata una tra i personaggi televisivi più noti nell’ambito del design e dell’arredamento.

Le cause della morte di Marella non sono note. Nel 2011 tuttavia aveva avuto un tumore al seno, di cui aveva parlato in un’intervista data a Panorama dieci anni dopo. Tra gli altri programmi che aveva condotto ci sono Un sogno in affitto, trasmesso su Sky Uno, e Come la vorrei, su HGTV.