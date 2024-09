Non è facile da dentro il Post immaginare cosa si capisca da fuori di come funziona e di come viene fatto. Che idea hanno lettrici e lettori di come funziona una giornata al Post? Sanno tutti chi-fa-cosa? Chi decide che titolo dare a un articolo? Chi sceglie le foto da pubblicare? Chi corregge gli articoli? Il lavoro sui social network con che criteri si fa? Sono cose che proviamo a raccontare nella newsletter serale dedicata ad abbonate e abbonati, nelle occasioni di incontri pubblici, oppure quando condividiamo con tutti i criteri delle scelte che facciamo ogni giorno. Ma dopo questo raccontare e questo spiegare, è ancora difficile immaginare cosa si capisca del nostro lavoro, da fuori.

Non è solo una questione di curiosità. Sapere come funzionano le cose aiuta a comprenderle meglio e, nel caso dei giornali, aiuta ad informarsi meglio: il lavoro del Post è da anni quello di spiegare e raccontare le cose, per dare a chi legge strumenti in più per capire il mondo, ed è allora utile che lo stesso lavoro venga fatto con il Post stesso.

Finora l’abbiamo raccontato con dodici puntate di un podcast che si chiama Per fare il Post: lo conduce Matteo Caccia, che al Post è arrivato per occuparsi dei podcast e ha imparato a conoscere le persone della redazione e le cose che fanno, dopo che per molto tempo il lavoro del Post lo aveva visto solo “da fuori”.

Da oggi sono disponibili quattro nuove puntate: con Stefano Vizio per parlare di cosa è, e di solito non è, la cultura; con Francesca Vittani per scoprire come si porta il Post fuori dalla redazione; con Emanuela Marchiafava per capire come si risponde (bene) a chi scrive ad abbonati@ilpost.it; e con Luca Misculin, che al Post si occupa di molte cose, vecchie e nuove.

Le puntate di Per fare il Post, quelle nuove e quelle vecchie, possono essere ascoltate sul sito o sull’app del Post abbonandosi o registrandosi gratuitamente. Altre puntate arriveranno nei prossimi mesi. E come sempre, grazie. Ci fa piacere raccontarvi come si fa il Post, visto che lo facciamo assieme.