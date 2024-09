Luna Rossa è in finale di Louis Vuitton Cup

L’imbarcazione Luna Rossa, del team Prada Pirelli, si è qualificata per la finale di Louis Vuitton Cup, il torneo che decide chi sfiderà Emirates Team New Zealand nella 37ª edizione della Coppa America, la più importante e antica competizione velica al mondo. In semifinale Luna Rossa ha vinto contro gli americani di NYYC American Magic con il punteggio di 5-3: si disputava su 9 regate, quindi passava la prima che ne vinceva 5. In finale Luna Rossa, i cui timonieri sono Francesco Bruni e James Spithill, affronterà Ineos Britannia, che aveva battuto Alinghi Red Bull Racing per 5-2. La prima regata sarà il 26 settembre e vincerà la prima che arriva a 7. La Coppa America di quest’anno si sta tenendo al largo di Barcellona, in Spagna.

Le prime quattro regate delle semifinali contro American Magic erano state molto equilibrate ma le aveva vinte Luna Rossa, sabato e domenica. Poi la prima regata di lunedì era stata molto spettacolare, con incroci vicinissimi tra le due barche: alla quarta boa Luna Rossa aveva provato a superare American Magic con una manovra azzardata che alla fine l’aveva penalizzata, perché aveva perso il sostentamento dei foil, le due specie di “ali” che permettono all’imbarcazione di sollevarsi e andare più veloce. Si era quindi abbassata in acqua, e poi aveva perso la regata.

Il vento lunedì era troppo debole quindi le altre regate erano state rimandate a mercoledì. La sesta tra Luna Rossa e American Magic l’avevano vinta di nuovo gli americani, così come la settima, di fatto finita dopo appena un giro di boa a causa della rottura del carrello della randa (la vela più grande) di Luna Rossa, guasto che l’aveva fatta rallentare all’improvviso e scendere in acqua. Le semifinali si erano quindi riaperte, ma alla fine Luna Rossa è riuscita a vincere l’ottava regata, conclusa con 700 metri di vantaggio sugli americani.

Luna Rossa e le altre imbarcazioni in gara sono monoscafi volanti AC75, una versione aggiornata e quindi ancora più avanzata degli eleganti e velocissimi monoscafi visti per la prima volta tre anni fa a Auckland, dove raggiunsero velocità superiori ai 55 nodi, quindi oltre i 100 chilometri orari. Allora Luna Rossa vinse la competizione per accedere alla Coppa America vera e propria (si chiamava Prada Cup) ma poi perse coi neozelandesi 7 regate a 3 (la competizione è su 13 regate). Per tradizione è la vincitrice in carica a decidere il formato della competizione e il luogo della Coppa America successiva: di solito sceglie di “giocare in casa”, ma in questa edizione la Emirates Team New Zealand ha preferito Barcellona per motivi prevalentemente economici e di sponsor.

