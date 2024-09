Adrian Wojnarowski, considerato il principale esperto di mercato nel basket statunitense, lascerà il giornalismo

Adrian Wojnarowski, giornalista considerato massimo esperto di mercato del basket statunitense, lascerà il settore del giornalismo per diventare direttore generale della squadra maschile di basket dell’università dello stato di New York in cui si laureò, la St. Bonaventure. Dal 2017 Wojnarowski lavorava per la tv sportiva ESPN, ma era diventato molto noto negli anni precedenti, quando lavorava per Yahoo Sports. Grazie a una rete molto estesa di contatti e fonti riusciva infatti a dare notizie di mercato anticipando gli annunci ufficiali, esattamente come fanno i giornalisti che si occupano di calciomercato.

Nel comunicato in cui ha annunciato di lasciare ESPN Wojnarowski ha detto di voler passare il suo tempo in modi «più significativi a livello personale» rispetto al giornalismo. Come direttore generale della squadra della St. Bonaventure dovrà scoprire nuovi giocatori e allenatori promettenti e raccogliere fondi per la squadra: compiti in cui i suoi contatti torneranno molto utili.

– Leggi anche: Il peso del maggior esperto di mercato nel basket americano