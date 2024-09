Qualcuno ha sparato nel golf club in cui si trovava Donald Trump, ma lui sta bene

Domenica Steven Cheung, il portavoce della campagna elettorale di Donald Trump, candidato Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, ha detto che ci sono stati alcuni spari vicino a dove si trovava Trump, in un suo club di golf a West Palm Beach, in Florida: Cheung ha aggiunto che Trump sta bene e non è stato colpito dagli spari. Cheung non ha dato altri dettagli e non si sa né chi ha sparato, né se gli spari fossero diretti a Trump o meno.

Due funzionari statunitensi che hanno parlato in condizioni di anonimato con Associated Press hanno detto che la persona sospettata di aver sparato, che poco dopo è fuggita su un SUV, è stata arrestata. Il Secret Service, l’agenzia statunitense che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti, ha detto che sta indagando sull’accaduto.

L’episodio si è verificato due mesi dopo l’attentato a Trump compiuto durante un suo comizio a Butler, cittadina a nord di Pittsburgh in Pennsylvania: mentre parlava a un comizio, Trump è stato colpito a un orecchio da un colpo di pistola sparati da un uomo, poi identificato come Thomas Matthew Crooks e ucciso dagli agenti del Secret Service. Oltre a Trump, durante il comizio sono state colpite anche alcune persone tra il pubblico: un uomo è morto e altri due sono stati feriti gravemente e portati in ospedale.