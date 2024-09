Otto persone migranti sono morte nel tentativo di attraversare il canale della Manica

La polizia francese ha fatto sapere che nella notte tra sabato e domenica 8 persone migranti sono morte nel tentativo di attraversare il canale della Manica dalla Francia all’Inghilterra. Con un’altra quarantina di persone si trovavano su un gommone che si è capovolto poco dopo essere partito dalle coste di Ambleteuse, nella zona di Calais. I soccorsi sono intervenuti attorno all’una di notte.

Pochi giorni fa 12 persone erano morte nel peggior naufragio di quest’anno nel canale della Manica: in tutto quest’anno sono morte così 45 persone, il numero più alto da quando sono iniziate le traversate della Manica nel 2018. Le autorità marittime francesi hanno detto di aver soccorso 200 persone nel canale tra venerdì e sabato. Negli ultimi giorni il numero di partenze in questo tratto di mare sono aumentate per via del tempo sereno e delle acque tranquille.