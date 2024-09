Almeno 12 persone migranti sono morte nel peggior naufragio di quest’anno nel canale della Manica

Martedì almeno 12 persone migranti sono morte in un naufragio al largo delle coste francesi di Cap Gris-Nez, a sud-ovest di Calais, mentre cercavano di raggiungere il Regno Unito attraverso il canale della Manica. La Prefettura marittima della Manica, un’agenzia statale francese, ha detto di aver soccorso e salvato 53 persone, una decina delle quali è in condizioni gravi. Il ministro dell’Interno dimissionario Gérald Darmanin inoltre ha riferito che altre due persone risultano disperse, come se sulla nave fossero almeno 67. È il naufragio nella Manica in cui sono morte più persone dall’inizio di quest’anno.

L’imbarcazione in difficoltà era stata individuata nella tarda mattinata di martedì, e la Guardia costiera francese era intervenuta subito dopo. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche navi militari, elicotteri della Marina e due pescherecci. Al porto di Boulogne-sur-Mer è stato allestito un punto di soccorso per le persone salvate in mare: nel pomeriggio sarà visitato da Darmanin. Quest’anno erano già morte più di 30 persone nel tentativo di attraversare la Manica: in tutto il 2023 i morti erano stati 12. La Guardia costiera britannica non ha partecipato alle operazioni di soccorso, dopo essersi coordinata con le autorità francesi.