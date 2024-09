In Romania 4 persone sono morte per gli allagamenti causati dal ciclone Boris, che ha colpito l’Europa centrale e orientale

Sabato in Romania, nella regione sudorientale di Galati, quattro persone sono morte per gli allagamenti causati dalle forti piogge e decine di persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate nelle loro case. Da giovedì il ciclone Boris ha portato venti e piogge forti in diverse zone dell’Europa centrale e orientale. In Polonia alcuni centri abitati sono stati evacuati per l’innalzamento delle acque. In Repubblica Ceca è stata dichiarata l’allerta per il maltempo in 38 località, a Praga è stato chiuso il lungofiume e sono stati alzati gli argini. Altri paesi colpiti dal maltempo sono stati Austria, Ungheria e Slovacchia.