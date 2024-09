Donald Trump ha escluso di fare un altro dibattito televisivo con Kamala Harris

Giovedì l’ex presidente e candidato dei Repubblicani alle presidenziali di novembre Donald Trump ha detto che non è disposto a fare un altro dibattito televisivo con la candidata dei Democratici, Kamala Harris. Durante il confronto di martedì la vicepresidente è riuscita a mettere in difficoltà Trump: subito dopo la diretta, il suo staff lo aveva sfidato a un secondo dibattito. «Quando un pugile perde un combattimento, le prime parole che dice sono: “Voglio una rivincita”», ha scritto l’ex presidente sul suo social Truth.

Nel post Trump ha sostenuto di nuovo di aver vinto il dibattito di martedì (anche se persino i commentatori di orientamento conservatore ritengono che sia andato male), citando imprecisati sondaggi. Trump ha detto anche che Harris «dovrebbe concentrarsi su ciò che ha fatto durante gli ultimi quattro anni. Non ci sarà un terzo dibattito [presidenziale]» (il primo, a fine giugno, era costato a Joe Biden la ricandidatura). Nelle 24 ore successive al dibattito la campagna di Harris ha ricevuto circa 47 milioni di dollari in donazioni, la somma più alta raccolta in un giorno solo da quando la vicepresidente aveva preso il posto di Biden a luglio (in quel caso erano stati 81 milioni).

– Leggi anche: Kamala Harris ha avuto il dibattito che voleva