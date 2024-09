È morto Ernesto Franco, direttore generale di Einaudi e scrittore

È morto Ernesto Franco, direttore generale della casa editrice Einaudi e tra le persone più influenti dell’editoria italiana, oltre che scrittore. Aveva 68 anni ed era malato da tempo.

Nato a Genova, Franco aveva iniziato a lavorare nell’editoria libraria per la casa editrice Marietti e fu direttore di Garzanti prima di passare all’Einaudi nel 1991. Nel 1998 divenne direttore editoriale, il ruolo di chi nelle case editrici supervisiona le decisioni sui libri da pubblicare. In quel ruolo Franco riuscì a rilanciare il marchio di Einaudi, che da qualche tempo era in crisi per via degli scarsi risultati economici che nel 1994 avevano costretto l’editore Giulio Einaudi a vendere la casa editrice al Gruppo Mondadori. In precedenza il nome di Einaudi era stato associato a libri di alto valore culturale, ma aveva perso parte del suo prestigio: con le sue scelte Franco fu capace di ripristinarlo, valorizzando il catalogo e facendo sì che Einaudi tornasse a essere considerata una delle case editrici italiane più riconoscibili e stimate dai lettori. Al tempo stesso ottenne risultati commerciali positivi anche attraverso la collana Stile Libero, più pop e quindi inizialmente distante dalla linea tradizionale di Einaudi.

Nel 2011 Franco fu scelto dal Gruppo Mondadori come direttore generale della casa editrice, un incarico di maggiore responsabilità nella struttura aziendale, grazie ai risultati economici positivi raggiunti sotto la sua direzione. Tra i suoi meriti Paolo Di Stefano del Corriere della Sera menziona che«l’aria conflittuale che il fondatore amava coltivare, con Franco si era dissolta presto in una conduzione interna più serena e condivisa».

A fianco del lavoro dirigenziale nella casa editrice Franco aveva curato o tradotto opere di importanti scrittori sudamericani del Novecento, come Julio Cortázar e Octavio Paz. Era inoltre autore di libri molto raffinati. Il più recente, uscito ad aprile, è Storie fantastiche di isole vere, che come dice il titolo racconta storie di isole. Di isole parlava anche il primo romanzo di Franco, Isolario, pubblicato nel 1994.

Nel 2023 Franco aveva affidato la direzione editoriale di Einaudi a Paola Gallo, già responsabile della narrativa italiana.