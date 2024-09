Le cose da sapere sul dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump

Il primo dibattito fra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris (Democratica) e Donald Trump (Repubblicano) si terrà al National Constitution Center di Philadelphia, in Pennsylvania, alle 21 di martedì sera, quando in Italia saranno le 3 di notte di mercoledì.

Sarà organizzato e trasmesso dalla rete televisiva ABC, che Trump nei mesi scorsi ha ripetutamente attaccato, accusandola di essere parziale e minacciando più volte di ritirarsi. Il confronto è particolarmente importante anche perché al momento, quando mancano meno di due mesi al voto del 5 novembre, i candidati si trovano in una situazione di sostanziale parità nei sondaggi.

È il secondo e per ora ultimo dibattito tra quelli approvati mesi fa dai due partiti, quando il candidato dei Democratici era ancora Joe Biden. Il primo confronto, quello di fine giugno, era stato disastroso per Biden e aveva di fatto messo fine alla sua candidatura. Le regole sono le stesse di allora: durerà novanta minuti, nello studio non ci sarà il pubblico, i due candidati staranno in piedi, Harris a destra dello schermo e Trump a sinistra. Non potranno interagire con nessuno del proprio staff, nemmeno durante le due pause pubblicitarie da 3 minuti e mezzo l’una. Avranno un blocco di carta, una penna e una bottiglietta d’acqua, ma non potranno portarsi appunti.

Non ci saranno dichiarazioni di apertura, ma i due candidati avranno due minuti ciascuno per rispondere a ogni domanda, due per un’eventuale replica, e un altro per una controreplica. Trump parlerà per secondo: l’ordine è stato deciso con un sorteggio. Quando parlerà Harris il microfono di Trump rimarrà spento, e viceversa. La decisione, sulla quale i comitati dei due candidati si sono confrontati a lungo, è stata presa per evitare disordini e fare in modo che eventuali interruzioni non siano udibili al pubblico a casa.

– Leggi anche: Come se la cava Kamala Harris con i dibattiti?

Il dibattito sarà moderato dal conduttore di World News Tonight David Muir e dalla conduttrice di ABC News Live Prime Linsey Davis. I due giornalisti potrebbero usare un approccio diverso rispetto a quello adottato nei precedenti dibattiti dai loro colleghi, che in alcuni casi erano stati criticati per non aver evidenziato varie falsità dette dai candidati (soprattutto da Trump). Non ci sarà però un fact-checking completo in tempo reale.

Il dibattito sarà trasmesso in diretta anche dalle altre principali reti statunitensi di news, che manderanno in onda le immagini di ABC. Sarà trasmesso anche in Italia, in streaming: sulla pagina già predisposta da ABC, o su YouTube.

– Leggi anche: Da Costa a Costa: tutto sulle elezioni statunitensi