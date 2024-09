È morta Clio Maria Bittoni, moglie dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto lo scorso settembre. Bittoni avrebbe compiuto 90 anni a novembre, e da tempo era malata. Era figlia di dissidenti del regime fascista mandati al confino, ed è cresciuta in una famiglia impegnata in ambienti socialisti. Studiò giurisprudenza all’università Federico II di Napoli, dove conobbe Napolitano, e diventò poi avvocata specializzata in diritto del lavoro: nel corso della sua carriera si era occupata soprattutto dei lavoratori del settore agricolo.