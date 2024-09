Foto belle dalle Paralimpiadi di Parigi

Le Paralimpiadi di Parigi 2024, che si sono concluse ufficialmente domenica, hanno prodotto tra le altre cose molte foto notevoli: in alcuni casi lo sono per merito della città, come quelle che ritraggono il campo da calcio a 5 per ciechi messo sotto la Tour Eiffel o quelle delle gare di scherma nel Grand Palais di Parigi; molte altre volte invece il merito è stato degli atleti, dei loro gesti tecnici spettacolari, delle loro scelte eccentriche di abbigliamento e delle loro reazioni di gioia o delusione per un risultato; o ancora di azioni estemporanee non direttamente collegate alle gare, come una proposta di matrimonio. C’è stato tutto questo e non solo, a Parigi, e abbiamo raccolto un po’ di momenti che vale la pena di riguardare (o di guardare per la prima volta).