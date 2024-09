Le foto di venerdì a Venezia

Venerdì è stata la penultima giornata della 81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che si concluderà sabato con l’assegnazione dei premi più importanti. In concorso c’erano il film Love del regista norvegese Dag Johan Haugerud e Qing Chun: Gui, il documentario di Wang Bing che fa parte di una trilogia dedicata alla vita di un gruppo di lavoratori del settore tessile in Cina. Fuori concorso invece sono stati presentati Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini e Broken Rage del regista giapponese Takeshi Kitano. Tra le persone fotografate sul red carpet c’erano tra gli altri Sienna Miller, Bar Refaeli, Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano e Kitano, che è uno dei registi contemporanei più apprezzati e nel 1997 al festival di Venezia vinse un Leone d’oro per Hana-bi.

