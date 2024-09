Trump vuole affidare a Elon Musk la guida di una commissione governativa

Giovedì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, candidato Repubblicano alle elezioni di novembre, ha detto che se vincesse affiderebbe al miliardario Elon Musk, proprietario di Tesla e di X, una commissione governativa per «l’efficienza del governo». Nel suo discorso, tenuto nel corso di una conferenza all’Economic Club di New York, ha detto di aver accettato la proposta di Musk di essere a capo di una «task force» che condurrebbe un’analisi «finanziaria e di performance completa dell’intero governo federale» e fornirebbe alla presidenza «raccomandazioni per riforme drastiche».

L’ipotesi che Musk possa avere un ruolo a livello governativo qualora Trump venisse rieletto circolava da qualche giorno, al punto che giovedì mattina Musk aveva pubblicato su X un titolo di giornale che ne parlava e aveva commentato scrivendo: «Non vedo l’ora di servire l’America se si presenterà l’occasione».

Al momento sembra però che l’accordo fra i due sia solo di tipo verbale: quando BBC News ha chiesto a Brian Hughes, consigliere principale della campagna elettorale di Trump, se i due si fossero accordati formalmente lui ha risposto che «è prematuro discutere di un eventuale personale nella prossima amministrazione, ma accogliamo con favore l’entusiasmo e il sostegno di Elon Musk».

Trump e Musk si sono avvicinati negli ultimi mesi, in particolare dopo l’attentato contro Trump durante un comizio in Pennsylvania; per anni Musk aveva sostenuto il Partito Democratico, più incline alla creazione di sussidi statali per il settore delle auto elettriche, ai quali Trump fino a poco tempo fa era molto contrario.

Questa loro vicinanza e complicità era diventata chiara quando a metà agosto Musk aveva fatto una lunga intervista a Trump su X, che era stata molto discussa per il fatto che Musk non aveva mai corretto le molte affermazioni false fatte dall’ex presidente e i due avevano fatto battute su come piacesse loro licenziare lavoratori che minacciavano di scioperare, cosa che è illegale.

