Le foto di mercoledì a Venezia

Sono gli ultimi giorni della Mostra del cinema di Venezia, che finirà il 7 settembre: ieri tra i film in concorso è stato presentato Joker: Folie à Deux del regista Todd Phillips, che continua il suo racconto del personaggio del cattivo di Batman in un thriller che è anche un musical. Oltre a Joaquin Phoenix come protagonista, nel cast c’è la pop star e attrice Lady Gaga, che interpreta la donna di cui Joker si innamora e che ieri è stata la più fotografata sul red carpet: da sola, con Todd Phillips e Joaquin Phoenix, e con il compagno Michael Polansky.