Il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” appunto singoli temi su cui ci sembra che abbiamo tutti molto da imparare, uscirà fra pochi giorni: si intitola Novecento, il secolo scorso, e da oggi può essere ordinato da abbonate e abbonati al Post, in anticipo sull’uscita in libreria del 18 settembre.

I numeri precedenti si sono occupati di editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro, giornali, Natale, Olimpiadi e politica negli Stati Uniti, mentre il tema di questo sono piccoli e grandi eventi della storia d’Italia nel Novecento. Nonostante sia finito da quasi un quarto di secolo, il Novecento e gli eventi accaduti in quegli anni rimangono sempre centrali nel dibattito pubblico italiano, anche se diventa sempre più grande la percentuale della popolazione che di quegli eventi non ha una conoscenza o un ricordo diretto, essendo nata più tardi.

L’identità dell’Italia del Novecento si è formata su una serie di episodi che hanno portato a cambiamenti significativi nella cultura e nella società italiane, e che sono fondamentali per esaminare e capire più a fondo la società in cui viviamo oggi. Fra quelli di cui si parla in questo numero di Cose ci sono avvenimenti maggiori, come l’attentato di via Rasella e la strage delle Fosse Ardeatine, Tangentopoli, lo sviluppo diseguale fra Nord e Sud, il fascismo, ed eventi apparentemente minori, come la storia dei paninari, il Maurizio Costanzo Show, un famoso francobollo o uno scherzo telefonico, che insieme danno un’idea di cosa sia stato il secolo scorso per l’Italia.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti anche questa volta abbiamo dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo Novecento, il secolo scorso e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli e Amazon (con consegne a partire dal 18 settembre): o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo dei primi numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Anche questo numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni di Novecento, il secolo scorso sono di Alessandro Baronciani, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Chiara Alessi, Daria Bignardi, Claudio Giunta e Walter Veltroni. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Ci farete sapere se vi è piaciuto ricordare cosa era successo o sapere qualcosa in più sull’Italia del Novecento.