Le foto di lunedì a Venezia

The room next door è il primo lungometraggio in inglese del celebre regista spagnolo Pedro Almodóvar, adattamento del romanzo Attraverso la vita della scrittrice statunitense Sigrid Nunez. Le protagoniste sono Julianne Moore e Tilda Swinton – che secondo Almodóvar «sostengono da sole tutto il peso del film e sono incredibili» –, che interpretano rispettivamente un’autrice di romanzi e una reporter di guerra che dopo essere state amiche d’infanzia ed essersi allontanate si riavvicinano. In Italia uscirà il 5 dicembre, e ieri è stato presentato da Almodóvar, Moore e Swinton tra i film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Tra le altre persone da fotografare sul red carpet c’erano Isabelle Huppert, Taylor Russell e Kasia Smutniak, e menzione a parte per Peter Weir, regista e sceneggiatore australiano (L’attimo fuggente, The Truman Show, Master & Commander) che ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera.