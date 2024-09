È stato trovato il corpo di una delle due persone che risultavano disperse dopo il nubifragio in provincia di Caserta

Lunedì a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, è stato trovato il corpo di una delle due persone che risultavano disperse dal nubifragio che martedì scorso aveva provocato grossi danni in diverse zone della Campania. Si tratta di Angela Minieri, una donna di 74 anni che era stata travolta da una frana insieme al figlio Giuseppe Guadagnino, di 41 anni e non ancora ritrovato. Il corpo di Minieri è stato trovato dopo giorni di ricerche in una delle vasche di contenimento dei fiumi della zona, che a causa delle forti precipitazioni erano comunque esondati.

