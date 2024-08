I danni provocati dal nubifragio in Campania

A partire da martedì pomeriggio diverse aree della Campania sono state colpite da forti piogge e raffiche di vento che hanno causato inondazioni, frane e diversi danni. Le province più colpite sono state quelle di Avellino, Caserta e Benevento: la protezione civile e i vigili del fuoco hanno condotto decine di interventi di soccorso ma per il momento non sembrano esserci feriti. Sono tuttavia in corso le ricerche di due persone disperse nel comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, in seguito a una frana causata dal maltempo.

La provincia più colpita è stata quella di Avellino, specialmente nei comuni di Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano, Sperone: diversi torrenti sono esondati, portando via macchine e bloccando molte persone in casa. In corrispondenza di Baiano è stato temporaneamente chiuso il casello dell’autostrada A16 dopo la caduta sulla carreggiata di un muro di contenimento e la presenza di detriti che hanno bloccato diverse persone nelle loro auto. Le inondazioni fra Sirignano e Mugnano del Cardinale hanno portato alla chiusura della Statale 7.

Sono stati segnalati danni anche nell’area di Benevento, dove ha grandinato, sono caduti diversi alberi e alcune case si sono allagate. Anche qui sono in corso operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ma per il momento non sono stati segnalati feriti.