Le forti piogge nel nord del Piemonte

Nelle ultime ore le forti piogge hanno provocato frane, allagamenti e disagi alla viabilità in diverse zone del nord del Piemonte, in particolare nelle province di Biella, Vercelli e Torino. Alcune persone sono state soccorse dai vigili del fuoco, mentre altre decine sono state fatte evacuare in via precauzionale. Si prevede che nelle prossime ore continuerà a piovere, e che i livelli delle acque dei fiumi aumenteranno ulteriormente.

Mercoledì sera un treno con 250 persone a bordo diretto a Biella è rimasto bloccato a pochi chilometri dalla città a causa dell’allagamento della sede dei binari. Sempre nella zona, a Tollegno, un albero è caduto su un’auto che stava viaggiando in strada: la donna a bordo è stata soccorsa dai vigili del fuoco e portata in ospedale con un trauma cranico.

A Strambino, a sud di Ivrea, in provincia di Torino, sono state soccorse a loro volta due persone che viaggiavano a bordo di un’auto caduta nella Dora Baltea. Alcune decine sono invece state evacuate per precauzione a Villadossola e Beura-Cardezza, vicino a Domodossola.

In diverse parti della regione sono stati segnalati allagamenti, alberi caduti sui cavi della corrente e frane. C’è inoltre preoccupazione per il livello delle acque del fiume Sesia, che scorre tra le province di Biella, Novara e Vercelli: sono stati chiusi i ponti tra Serravalle Sesia e Grignasco, tra Romagnano Sesia e Gattinara, e tra Carpignano Sesia e Ghislarengo. Il sindaco di Borgosesia ha disposto lo sgombero delle auto parcheggiate vicino al fiume e messo a disposizione le palestre comunali per chi volesse.

In queste ore, tra gli altri, sono controllati anche i fiumi Toce, Cervo ed Elvo, oltre ad alcuni torrenti in provincia di Vercelli e Biella. Mercoledì uno stabilimento industriale del biellese è stato evacuato per precauzione, mentre altri hanno deciso di restare chiusi. La provincia di Vercelli invece ha disposto la chiusura di alcune strade, con il risultato che certe località della Valsesia sono al momento isolate.

Per buona parte di queste zone mercoledì l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) aveva disposto l’allerta rossa, il livello più alto della scala di rischio idrogeologico, che indica situazioni meteorologiche estreme che possono provocare gravi danni a persone o cose. A sua volta la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per le zone della Valsesia, della val Cervo e della val Chiusella, oltre che delle valli Orco, Lanzo e Sangone. Per altre aree del nord-ovest del Piemonte, tra cui le pianure del torinese e cuneese, la val Susa e le valli di Chisone, Pellice e Po è in vigore l’allerta arancione, il secondo livello più alto.

A Giaveno, a ovest di Torino, due famiglie sono state evacuate per una frana. Sempre nel torinese la carreggiata sud dell’autostrada A5 Torino-Aosta è stata chiusa nel tratto da Quincinetto a Ivrea in via precauzionale, per il rischio di una frana. In alcune località il Po e la Dora Baltea hanno raggiunto i livelli di criticità ordinaria.