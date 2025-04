Giovedì alcune zone del Piemonte saranno in allerta rossa: sono previste piogge molto forti

L’ARPA del Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha stabilito che giovedì diverse zone del Piemonte nord-occidentale saranno in allerta rossa, il livello più alto della scala di rischio idrogeologico. Ci si aspettano infatti piogge molto forti e possibili alluvioni e frane in una zona che comprende pezzi delle province di Torino, Biella e Vercelli. Il meteorologo Andrea Vuolo, che si occupa principalmente di Piemonte, l’ha definita «una delle ondate di maltempo più intense dell’ultimo decennio» per la regione. Qui c’è la pagina di ARPA con le previsioni e le varie allerte comune per comune, aggiornate in tempo reale.