Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Monza di Formula 1

Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1, corso domenica pomeriggio a Monza. Leclerc è arrivato davanti a Oscar Piastri della McLaren, che era stato primo per quasi tutta la gara.

Leclerc ha vinto grazie a una strategia molto rischiosa: ha infatti superato Piastri al 39º giro, quando quest’ultimo si era fermato per fare un secondo rifornimento ai box, e da lì in poi ha deciso di non fermarsi a sua volta per la seconda volta nella gara. La strategia era particolarmente azzardata dato che nei giri rimanenti Piastri aveva gomme meno usurate e ha recuperato diversi secondi di svantaggio a Leclerc, ma non è comunque riuscito a superarlo.

Al terzo posto è arrivato Lando Norris della McLaren, che era partito in pole position, mentre l’altro pilota della Ferrari Carlos Sainz è arrivato quarto. Il campione in carica Max Verstappen è arrivato invece sesto. Verstappen è ancora primo nella classifica generale con 303 punti, davanti a Norris con 241, e a Leclerc con 217. Per Leclerc è la seconda vittoria quest’anno, dopo quella nel Gran Premio di Monaco.