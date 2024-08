Sono state annunciate le date delle partite della prossima Champions League

Sabato mattina sono state comunicate le date delle partite della prossima Champions League, il più importante torneo di calcio per squadre di club. Il torneo da quest’anno cambia formato e ci sono più squadre partecipanti, 36 e non più 32: per l’Italia ce ne sono cinque, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Invece della fase a gironi c’è un girone unico in cui ognuna delle 36 squadre giocherà otto partite contro otto diverse avversarie, quattro in casa e quattro fuori casa. Ogni squadra ha un suo calendario e affronta due squadre della prima fascia, due della seconda, due della terza e due della quarta. Le fasce sono decise in base al ranking: per l’Italia l’Inter è in prima fascia, Milan, Juventus e Atalanta sono in seconda, e infine il Bologna sarà in quarta.

Di seguito il calendario delle squadre italiane:

Prima giornata

Martedì 17 settembre

ore 18:45

Juventus-PSV

ore 21

Milan-Liverpool

Mercoledì 18 settembre

ore 18:45

Bologna-Shakhtar Donetsk

ore 21

Manchester City-Inter

Giovedì 19 settembre

ore 21

Atalanta-Arsenal

Seconda giornata

Martedì 1 ottobre

ore 21

Bayer Leverkusen-Milan

Inter-Stella Rossa

Mercoledì 2 ottobre

ore 18:45

Shakhtar Donetsk-Atalanta

ore 21

Liverpool-Bologna

Lipsia-Juventus

Terza giornata

Martedì 22 ottobre

ore 18:45

Milan-Bruges

ore 21

Aston Villa-Bologna

Juventus-Stoccarda

Mercoledì 23 ottobre

ore 18:45

Atalanta-Celtic

ore 21

Young Boys-Inter

Quarta giornata

Martedì 5 novembre

ore 21

Real Madrid-Milan

Bologna-Monaco

Lille-Juventus

Mercoledì 6 novembre

ore 21

Inter-Arsenal

Stoccarda-Atalanta

Quinta giornata

Martedì 26 novembre

ore 18:45

Slovan Bratislava-Milan

ore 21

Young Boys-Atalanta

Inter-Lipsia

Mercoledì 27 novembre

ore 21

Aston Villa-Juventus

Bologna-Lille

Sesta giornata

Martedì 10 dicembre

ore 21

Atalanta-Real Madrid

Bayer Leverkusen-Inter

Mercoledì 11 dicembre

ore 21

Milan-Stella Rossa

Juventus-Manchester City

Benfica-Bologna

Settima giornata

Martedì 11 gennaio

ore 21

Atalanta-Sturm Graz

Bologna-Borussia Dortmund

Bruges-Juventus

Mercoledì 12 gennaio

ore 21

Milan-Girona

Sparta Praga-Inter

Ottava giornata

Mercoledì 29 gennaio

ore 21

Barcellona-Atalanta

Inter-Monaco

Dinamo Zagabria-Milan

Juventus-Benfica

Sporting Lisbona-Bologna