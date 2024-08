Zerocalcare curerà una collana di fumetti per l’editore BAO Publishing

La società editrice BAO Publishing ha annunciato che il fumettista Zerocalcare curerà una collana di fumetti, di cui per ora sono stati annunciati solo il logo e il nome, “Cherry Bomb”. La società ha detto che la collana farà parte del catalogo di BAO e che entro fine anno annuncerà i titoli che saranno pubblicati nel 2025. Zerocalcare ha commentato la notizia dicendo: «Cherry Bomb vuol dire bomba carta. Non conosco un modo migliore e più diretto per attirare l’attenzione in modo plateale su qualcosa. Banalmente, i fumetti di questa collana sono quelli che ho fatto vedere a tutti i miei amici dicendo: “Ammazza che bomba!”. Quindi scegliere il nome e il logo di questa collana è stato abbastanza semplice».

