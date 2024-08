Le partite della terza giornata di Serie A

Venerdì 30 agosto alle 18:30 comincia la terza giornata di Serie A, con la partita tra Venezia e Torino. Alle 20:45 c’è Inter-Atalanta, la prima di tre partite in cui si affrontano squadre con ambizioni di alta classifica: sabato sera ci sarà infatti Lazio-Milan e domenica sera Juventus-Roma chiuderà la giornata assieme a Udinese-Como. Dopo questa giornata, la Serie A riprenderà nel weekend del 14 e 15 settembre, perché in quello del 7 e 8 settembre ci sarà la pausa per le nazionali, durante la quale l’Italia giocherà due partite di Nations League.

Venerdì 30 agosto

ore 18:30

Venezia-Torino [Dazn]

ore 20:45

Inter-Atalanta [Dazn]

Sabato 31 agosto

ore 18:30

Bologna-Empoli [Dazn]

Lecce-Cagliari [Dazn, Sky]

ore 20:45

Lazio-Milan [Dazn]

Napoli-Parma [Dazn]

Domenica 1 settembre

ore 18:30

Fiorentina-Monza [Dazn]

Genoa-Verona [Dazn, Sky]

ore 20:45

Juventus-Roma [Dazn, Sky]

Udinese-Como [Dazn]

La classifica:

Juventus 6

Inter 4

Torino 4

Genoa 4

Parma 4

Udinese 4

Empoli 4

Verona 3

Atalanta 3

Lazio 3

Napoli 3

Fiorentina 2

Cagliari 2

Milan 1

Roma 1

Monza 1

Venezia 1

Bologna 1

Como 1

Lecce 0