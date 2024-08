Cosa vedere a “Illustri”, il festival dell’illustrazione a Vicenza

Illustri è un festival “diffuso” dedicato all’illustrazione che si tiene a Vicenza ogni due anni dal 2013. L’edizione in corso si svolge dal 28 giugno al 27 ottobre, ma è da sabato 31 agosto che si potranno visitare le mostre principali dell’evento, che comprende anche laboratori, talk e un mercato dedicato a disegni e illustrazione. Il festival raccoglie circa 700 opere di oltre 150 artisti e artiste sparse in varie sedi nel centro storico della città, e quest’anno ci sarà anche un po’ di Post: il direttore Luca Sofri sarà ospite di un incontro giovedì 26 settembre, e nel frattempo si potrà visitare “Cose disegnate bene”, una raccolta delle illustrazioni dei dieci numeri di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post pubblicata in collaborazione con la casa editrice Iperborea.

Quella in corso è la sesta edizione del festival, che ha come obiettivo quello di «valorizzare e far conoscere l’arte dell’illustrazione a un pubblico più vasto possibile». La sua sede principale è la Basilica Palladiana, l’edificio più notevole del centro storico di Vicenza, che ospita le mostre “Illustri”, “Saranno Illustri” e “Maestri Illustri”. La prima è dedicata a undici illustratrici e illustratori già affermati, la seconda ad altrettanti promettenti e la terza a un illustratore di fama mondiale, che quest’anno sarà Beppe Giacobbe, con un suo progetto inedito.

Fino al 27 ottobre alle Gallerie d’Italia si potrà invece visitare “Illustrissimo”, una mostra personale del grafico e progettista catalano Javier Jaén, mentre a Palazzo Thiene è già in corso la mostra “AI AM”, con cento autoritratti fatti «come nessuna AI saprebbe fare». “Cose disegnate bene” è visitabile dal 31 agosto al 15 settembre a Palazzo Cordellina, che ospita anche “Asilo poetico”, una personale dell’illustratore fiorentino Francesco Chiacchio. Dal 27 settembre al 3 ottobre ci sarà poi “Mind the gap”, una mostra in cui dodici illustratrici raccontano attraverso le loro opere altrettante donne che si sono distinte nelle cosiddette discipline STEAM (un acronimo per Science Technology Engineering Arts Mathematics).

Il weekend del 14 e 15 settembre sempre qui ci sarà una mostra mercato a ingresso gratuito, mentre sabato 21 settembre sarà l’“Illustri Day”: una giornata dedicata a incontri e laboratori nella Basilica Palladiana. L’incontro con Luca Sofri si terrà alle 18:30 del 26 settembre alla Basilica Palladiana. Il programma completo, assieme alle informazioni sui luoghi e sui biglietti di Illustri, si può consultare sul sito del festival oppure qui. Il festival si svolge in contemporanea ad altre mostre ed eventi paralleli, che sono invece raccolti qui.

